وزير الزراعة يرأس اجتماعا للمجلس الوطني للبذور ويوجه بالسماح للفلاحين والمزارعين بحرية تسلم البذور من المواقع التي يرغبون منها

2021/12/12 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، إجتماعأ للمجلس الوطني للبذور، لمناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق في المجال الزراعي ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي الحالي.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة مراجعة كافة المشاريع الاستثمارية التي تتبناه الوزارة وتقييم نتائج عملها من حيث الجدوى الاقتصادية والمدد الزمنية لانجازها ،منوها الى امكانية وضع خطط جديدة بغية تقويم المشاريع الاستثمارية الناجحة واستمرار عملها لاجل تطوير القطاع الزراعي ، فضلا عن ايقاف عمل المشاريع المتلكئه و التي لا جدوى من استمرارها ،مشيرا الى ان قلة الدعم وتقليص النفقات جعلت الوزارة تخطط الى ايقاف المشاريع التي جدواها الاقتصادية غير منتجة على المدى البعيد ،مؤكدا ان عددا من المشاربع ممكن تذهب كفرص استثمارية ناجحةوشدد الوزير على ضرورة متابعة المشاريع والبرامج الاستثمارية ضمن خطة الوزارة ووضع الحلول المناسبة لها لزيادة التنمية المستدامة فضلا عن تذليل المعوقات التي تواجه تقدم وتطوير القطاع الزراعي.وتدارس الاجتماع الفقرات المدرجة ضمن جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ، ومنها اعطاء حرية للفلاحين والمزارعبن بشراءبذور الرتب العليا من المواقع التي يرغبون فيها من اجل تذليل المعوقات عن المزارعين تزامنا وبدء الموسم الزراعي ، كما صوت المجلس على العديد من القرارات ومنها انشاء معامل تنقية من قبل القطاع الخاص سواء كان للحنطة او الرز او الذرة الصفراء واحالتها الى اللجان المعنية بغية دراستها وفق الضوابط والتعليمات النافذة .وخلص الاجتماع على مواصلة متابعة تجهيز البذور والاسمدة للفلاحين وتذليل المعوقات تزامنا مع بدء تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي٢٠٢١ -٢٠٢٢./انتهى9

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