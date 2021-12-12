الحكيم يلتقي الحلبوسي ويؤكد : الازمة السياسية قابلة للحـل

2021/12/12 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، أن الأزمة السياسية قابلة للحل وليست إستثناء عن أزمات سابقة مر بها العراق ، إذا تحلى الجميع بثقافة التنازل للعراق وتغليب المصلحة العامة والإلتقاء مع الآخرين في المنتصف .وشدد الحكيم ، خلال لقائه اليوم الاحد ، وفد تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي على ضرورة حفظ توازنات البلد وفي كل الساحات ، كما دعا إلى إنصاف المعترضين عبر النظر بجدية للطعون والشكاوى من قبل المحكمة الإتحادية .وقال الحكيم ، إن الحكومة القادمة تنتظرها مهمات جسام منها فرص العمل وتوفير الخدمات، وأن تضطلع بحلحلة التراكمات التي باتت عبئا كبيرا على النظام السياسي./انتهى5

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