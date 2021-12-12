السجن 15 عاما ومليون ريال غرامة.. توقيف سعودي لتهريبه امرأتين

2021/12/12 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات السعودية، الأحد، من ضبط مواطن لتهريبه ونقله امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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