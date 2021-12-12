2021/12/12 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة تؤكد على معالجة أوضاع اللاجئين العراقيين على حدود ليتوانيا وبولندا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تؤكد على معالجة أوضاع اللاجئين العراقيين على حدود ليتوانيا وبولندا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تؤكد على معالجة أوضاع اللاجئين العراقيين على حدود ليتوانيا وبولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).