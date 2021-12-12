العامري والحلبوسي يبحثان 3 ملفات.. ماذا تضمنت؟

2021/12/12 | 19:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الأحد، مجموعة ملفات.

وقال التحالف في بيان اليوم، (12 كانون الاول 2021)، أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا الوضع السياسي ونتائج الانتخابات وآلية الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بالأطر الدستورية والقانونية".

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