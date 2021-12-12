عمليات البصرة تحيل عددا من 'مثيري' النزاعات العشائرية الى القضاء

2021/12/12 | 19:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاحد، إحالة عدد من المتهمين بإثارة النزاعات العشائرية في المحافظة إلى القضاء.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (12 كانون الاول 2021)، انه "أشار قائد عمليات البصرة بأن مثيري النزاعات العشائرية تمت إحالتهم إلى القضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الخاص بالنزاعات العشائرية".

واضاف قائد العمليات وفق البيان، ان "الايام الماضية لم نشهد أي نزاع عشائري ضمن قاطع المسؤلية، وأن ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت واضحة برفض تلك النزاعات، وعملنا طيلة الفترة الماضية للحد والقضاء عليها استجابة للشارع البصري ورغبة لتطلعات المجتمع الرافض لكافة الأعمال المنافية للعرف والدين وتاريخ البصرة وسنعمل جاهدين لأبسط الأمن والاستقرار".

وبين، ان "القيادة اتخذت الاجراءت الأمنية الأزمة في تكثيف عمليات التفتيش عن السلاح والمطلوبين وأن لغة التهديد والوعيد والسلاح مرفوضة ويجب أن تسود لغة القانون والانسمح بغيرة".

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