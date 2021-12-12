الرئيس صالح والطالباني يشددان على أهمية التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وأربيل

2021/12/12 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ونائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد الجانبان خلال استقبال الرئيس صالح الطالباني في قصر بغداد أهمية التعاون والتنسيق الأمني والعسكري من أجل غلق الثغرات في المناطق التي تنشط فيها خلايا الإرهاب مُستغلة ذلك لتهديد المواطنين الآمنين فضلا عن تشديدهما على ضرورة الحوار في حسم المسائل العالقة والتركيز على متطلبات المواطنين.

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