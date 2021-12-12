شرط نقابة الصيادلة لتخفيض سعر الدواء

2021/12/12 | 19:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقابة طلبت سابقا أن يكون سعر الدواء على سعر الدولار السابق.

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