وزير البيئة يعلن انتهاء التلوث الإشعاعي في البصرة

2021/12/12 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلن وزير البيئة وكالة، جاسم الفلاحي، اليوم الأحد، انتهاء صفحة التلوث الإشعاعي في البصرة.وقال الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد عقود من التلوث الاشعاعي الذي حصل نتيجة للضربات التي استعمل فيها اليورانيوم المنضب في بعض المواقع، تم رفع تقرير أمام انظار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي وجه بدوره بتشكيل فريق عراقي لمعالجة هذا الملف بشكل جاد"، مبيناً أن "هذه المواقع لها تأثيرات سلبية على صحة الناس".وأضاف، أن "هذه المواقع مسجلة والجهة الرقابية في مركز الوقاية من الاشعاع النووي بالعراق كانت تتابعها بشكل جاد ولدينا خرائط مسح لكل المناطق الملوثة في العراق".وأشار إلى أن "الفريق عمل بجهود كبيرة جدا بالتعاون مع هيئة المستشارين ووزارة العلوم والتكنولوجية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة والامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني ووزارة البيئة ومركز الوقاية من الاشعاع"، منوهاً إلى أن "العمل تم بتكاليف لا تكاد تذكر لو تمت مقارنتها بعملية بهذه النوعية".وأكد الفلاحي، أنه "تم طي صفحة التلوث الاشعاعي في محافظة البصرة وتم إعلانها خالية من التلوث الاشعاعي وهو باكورة عمل هذه اللجنة والذي أشادت به الهيئة العربية للطاقة الذرية عندما زارت العراق الأسبوع الماضي وستكون باكورة لعمل يشمل جميع المحافظات العراقية تمهيدا لاعلانها خالية من الاشعاع".

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