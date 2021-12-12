الكاظمي يوجه بترقية المراتب الجرحى والمفقودين في الجيش العراقي

2021/12/12 | 19:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، وقال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن، محمد البياتي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الكاظمي وجه بترقية المراتب الجرحى والمفقودين الى رتبة واحدة اعلى”.وبين أن “ذلك تثمينا لما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن …

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