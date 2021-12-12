2021/12/12 | 19:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى: تصعيد خطير في سنجار بسبب تصرفات حزب العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4AOt6M3FL3g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى: تصعيد خطير في سنجار بسبب تصرفات حزب العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى: تصعيد خطير في سنجار بسبب تصرفات حزب العمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).