الوعي والوحي - حميد المصباحي

2021/12/12 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي 29 الوعي والوحيإذا كان الوعي مرتبطا بذاته لأنه يعيها كفعل، له استقلاله وارتباطه في الوقت نفسه مع الجسد، فهو يطرح إشكالات على العلم، وبالأخص علم أعصاب الدماغ وعلى الفلسفة أيضا، وكلاهما يسعى لفهم أهم غرابات الكائن البشري، لكن يمكن تقسيم الوعي لقسمين: ما يمكن معرفته: وهي ردات الفعل التي يدركها الإنسان ويدرك معها درجة توافق بينها وبين شرطها أو ما يدفع إليها، إننا أمام محددات مدركة بأثر لها، وه ......





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