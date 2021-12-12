جدل سياسي يخيم على مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل

2021/12/12 | 19:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقام مسابقة ملكة جمال الكون الـ70 في مدينة إيلات بإسرائيل وسط جدل سياسي يلقي بظلاله على المتسابقات المشاركات.وفي تقرير هاداس جولد مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.

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