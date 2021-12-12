ميناء خور الزبير يستقبل 10 ناقلات محملة بالمشتقات النفطية 

2021/12/12 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، 10 ناقلات نفطية متنوعة الحمولات على ارصفة ميناء خور الزبير النفطي التخصصي.وقال مدير الموانئ الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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