الإعلام الرقمي يوصي بضرورة إنشاء تطبيق لتلقي بلاغات العنف الأسري

2021/12/12 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوصى مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأحد، بضرورة إنشاء تطبيق لتلقي بلاغات العنف الأسري، مبينا أن التطبيق سيسهل للمتضررين إبلاغ الجهات القانونية عن فاعل الجريمة.وقال المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك عدة ظواهر سلبية قد ازدادت نسبتها في الاشهر الاخيرة، وخلال جائحة كورونا على وجه الخصوص، في كل دول العالم ومنها ظاهرة العنف الاسري التي تُعد من الجرائم التي تهدد النظام الأُسري في المجتمعات المختلقة".وشدد المركز على "ضرورة معالجة ظاهرة العنف الاسري بطريقة تتناسب مع التحولات الرقمية الجارية في العالم، وذلك من خلال تسهيل عملية الابلاغ عن حالات العنف، التي تعد أهم مشكلة تواجه هذه الظاهرة"، مشيرا الى أن "الوصول لوسائل آمنة لايصال حالات العنف والشكوى وكيفية تقديمها او الإخبار عنها هي العائق الابرز في عدم كشف هذه الحالات".وأكد المركز "ضرورة انشاء تطبيق الكتروني يمكن تحميله على الهواتف الذكية، يسهل للمتضررين أو من يعلمون بوجودها بابلاغ الجهات القانونية عن فاعل الجريمة وتقديمهم بصورة إلكترونية بكل بساطة وخلال وقت قصير جدا"، موضحا أن "التطبيق الإلكتروني لتقديم الشكوى أو البلاغات إلكترونيا سيكون مرتبطا بالمحكمة المختصة بجرائم العنف الأسري المُشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى ببيانها رقم (9) في ‏‏10/1/2021 المتضمن تشكيل محكمة متخصصة ‏بالنظر في قضايا العنف الاسري ومحكمة جنح للنظر في قضايا العنف الأُسري".وتابع المركز أن "هذا التطبيق الالكتروني سيربط عدة مؤسسات حكومية مع بعضها البعض، مثل الجهاز القضائي مع الشرطة المجتمعية من أجل تنسيق العمل واتخاذ اجراءات فورية لمعالجة هذه الظاهرة السلبية".

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