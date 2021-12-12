2021/12/12 | 20:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. موالون لـ"حزب العمال الكردستاني" في سنجار يعدلون عن قرار منع الدوام في المؤسسات الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/12 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. موالون لـ"حزب العمال الكردستاني" في سنجار يعدلون عن قرار منع الدوام في المؤسسات الحكومية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. موالون لـ"حزب العمال الكردستاني" في سنجار يعدلون عن قرار منع الدوام في المؤسسات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).