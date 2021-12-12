2021/12/12 | 20:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة جندي عراقي بهجوم خلال تأمين تظاهرة تندد بـ"الاعتداءات" التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/12 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جندي عراقي بهجوم خلال تأمين تظاهرة تندد بـ"الاعتداءات" التركية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جندي عراقي بهجوم خلال تأمين تظاهرة تندد بـ"الاعتداءات" التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).