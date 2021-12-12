2021/12/12 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوصى مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأحد، بضرورة إنشاء تطبيق لتلقي بلاغات العنف الأسري، مبينا أن التطبيق سيسهل للمتضررين إبلاغ الجهات القانونية عن فاعل الجريمة.وقال المركز في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات بضرورة إنشاء تطبيق لتلقي بلاغات العنف الأسري المركز الخبري الوطني.

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