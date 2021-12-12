في السجن.. إصابة وزير الداخلية الكويتي الأسبق خالد الجراح بـ

2021/12/12 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحف كويتية أن ويزر الداخلية الأسبق، خالد الجراح، المتهم في قضية فساد نقل من سجنه إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية

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