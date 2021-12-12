2021/12/12 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت هندسة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، من رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات فلول “داعش” الارهابي من الاراضي الزراعية في سهل نينوى.وذكر اعلام الحشد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الحشد يرفع 200 قنبلة من الأراضي الزراعية في سهل نينوى المركز الخبري الوطني.

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