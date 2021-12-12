2021/12/12 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تظاهر آلاف الأشخاص يوم الأحد في اسطنبول احتجاجا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.وتجمع أكثر من 5 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آلاف الأشخاص يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية المركز الخبري الوطني.

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