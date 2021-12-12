2021/12/12 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الأحد، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط و شمال افريقيا، بريت ماكغورك، والوفد المرافق له، بحضور السفير الأميركي ماثيو تولر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الأول 2021)، ان "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد بريت، "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمخرجات الإطار الإستراتيجي مع العراق"، مشيرا إلى أن "بلاده وحسب الاتفاق، لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه منطلقا للاعتداء على دول مجاورة له، مجددا التأكيد على دعم بلاده لتقوية القدرات العراقية في مواجهة الإرهاب".

وأشار بريت، إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لاتشكل أي تهديد على أي دولة، مؤكدا أن العدو المشترك هو تنظيم داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "مصلحة الولايات المتحدة الإستراتيجية تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي".

من جانبه أوضح الأعرجي، أن "الحوار مع الآخرين مهم، وأن الحكومة العراقية تعمل مع الجميع"، مؤكدا أن "التهدئة تصب في مصلحة البلد، وأن العراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في المجالات كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيد أميركي على الالتزام بمخرجات الإطار الاستراتيجي.. ماكغورك: لانشكل تهديد على أي دولة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيد أميركي على الالتزام بمخرجات الإطار الاستراتيجي.. ماكغورك: لانشكل تهديد على أي دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).