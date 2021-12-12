الحلبوسي وزيباري يؤكدان على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع وفدَ الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي، لـ تحالف تقدم في بيان صحفي، “استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، وفدَ الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري”.

واضاف البيان، “جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية، وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة”.

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