تفاصيل اللقاء بين الحكيم وطالباني

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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السيد الحكيم يبحث مع قوباد طالباني ويشدد على ادامة الحوارات لإنهاء الازمة السياسية

ناقش السيد الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية مساء اليوم 12/12/2021 خلال لقائه السيد قباد طالباني نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان و القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني الشأن السياسي العام ومستجداته والعلاقات الثنائية بين تيار الحكمة الوطني والإتحاد الوطني الكردستاني فيما إستعرض معه العلاقة التاريخية التي جمعت الطرفين.سماحته أكد ضرورة إدامة الحوارات بين الأطراف كافة وصولا إلى تشكيل حكومة قادرة على تلبية طموحات المواطنين، فيما جدد الدعوة إلى النظر بالطعون والشكاوى التي من شأنها أن تسهم في استعادة الثقة بالنظام الديمقراطي مع ضرورة إتباع الطرق القانونية في الإعتراض.

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