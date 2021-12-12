تعليق أمريكي جديد حول انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بريت ماكغورك، اليوم الاحد، على انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط و شمال افريقيا، بريت ماكغورك، والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر".

وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، وبحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد بريت، بحسب البيان، على "التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمخرجات الإطار الإستراتيجي مع العراق"، مشيرا إلى أن "بلاده وحسب الاتفاق، لن تستخدم سماء العراق وأرضه ومياهه منطلقا للاعتداء على دول مجاورة له، مجددا التأكيد على دعم بلاده لتقوية القدرات العراقية في مواجهة الإرهاب".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لاتشكل أي تهديد على أي دولة"، مؤكدا أن العدو المشترك هو تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت إلى أن "مصلحة الولايات المتحدة الإستراتيجية تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق قوي".

من جانبه أشار الأعرجي، إلى أن "الحوار مع الآخرين مهم، وأن الحكومة العراقية تعمل مع الجميع"، مؤكدا أن "التهدئة تصب في مصلحة البلد، وأن العراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو ترسيخ أمنه واستقراره وتعزيز قدراته في المجالات كافة".

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