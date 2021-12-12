اتهامات التفجيرات تتبادل سياسياً.. الحكمة يخرج بتصريح يخص الإطار والتيار الصدري

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

شدد تيار الحكمة، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الحوارات بين القوى السياسية في ظل الخروقات الأمنية التي تشهدها عدة محافظات والحيلولة دون تأزيم الوضع الأمني في البلاد.

وقال القيادي في التيار محمد الحسيني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "تفجير البصرة وغيرها من الأحداث الأمنية التي شهدتها عددا من محافظات العراق تأتي بسبب تأزم الوضع السياسي، خصوصاً مع وجود اتهامات بان بعض الخروقات هي سياسية".

وأكد الحسيني على "أهمية تكثيف الحوارات بين القوى السياسية خلال هذه الفترة بجدية أكثر".

ولفت إلى أن "ما جرى بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي يصنف من الحوارات هدفه إذابة الجليد وحلحلة بعض الإشكالات ولم يكن لقاء بمعنى التفاوض وفي حال التكلم عن التفاوض فهناك لجان تفاوضية مختصة".

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