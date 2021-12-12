عمليات سومر تعلن القبض على 711 متاجرا بالمخدرات خلال العام الحالي

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلنت قيادة عمليات سومر، اليوم الاحد، عن القبض على 711 متاجرا بالمخدرات خلال العام الحالي.وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية خلال مؤتمر صحفي في مقر القيادة، ان “القطعات الأمنية القت القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات وضبطت بحوزته أكثر من 11 كغم من مادة الكريستال كان قادما من محافظة ميسان …

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