رفع 200 قنبلة من الأراضي الزراعية في سهل نينوى

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن رفع اللواء 30 التابع له 200 قنبلة من الأراضي الزراعية في سهل نينوى وقال في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هندسة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي، الأحد، رفعت أكثر من 200 قنبلة من مخلفات فلول “داعش” الارهابي من الاراضي الزراعية في سهل نينوى”.

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