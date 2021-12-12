المحكمة الاتحادية تنظر غدا بدعوى الغاء نتائج الانتخابات

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنظر المحكمة الاتحادية يوم غد الاثنين بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لالغاء نتائج الانتخابات .وكانت المحكمة الاتحادية قررت في وقت سابق تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري لالغاء نتائج الانتخابات ، الى 13 من الشهر الجاري ،وذلك للنظر في الأدلة والوثائق ، المتعلقة بالدعوى ، التي طلبتها المحكمة.وقال رئيس الهيئة السياسية لتحالف / الفتح / محمد الغبان ،في تصريح صحفي :" ان المحكمة الاتحادية ستستعين بخبراء لمتابعة تفاصيل تقرير الشركة الالمانية الفاحصة "./انتهى9

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