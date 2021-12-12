بعد شهر على سحب يده ....إعادة مدير تربية البصرة الى منصبه

2021/12/12 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن مصدر في تربية البصرة اليوم عن إعادة عبد الحسين سلمان مديراً عاماً لتربية البصرة بعد سحب يده الشهر الماضي من قبل المحافظ بسبب تخويله شخصاً غير مخول بمتابعة المدارس وفق ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.واصدر محافظ البصرة أسعد العيدانيّ أمرا في الـ 15 من شهر تشرين الثاني الماضي بسحب يد مدير تربية المحافظة "عبد الحسين سلمان" وإحالته للتحقيق، بسبب إساءته للمؤسسة التربويّة، وكلف معاون مدير التربية جاسم داغر مهدي بمهام مدير التربية وكالة وإلى إشعار آخر.وكانت وزارة التربية قد وجهت في 14 تشرين الثاني الماضي بإيقاف كل الصلاحية الممنوحة من قبل مدير تربية البصرة لأية شخصية بالإشراف على إدارات المدارس./انتهى

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