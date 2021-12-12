ماكغورك يعلق بشأن انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق

2021/12/12 | 21:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بريت ماكغورك، اليوم الاحد، على انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط و شمال افريقيا، …

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