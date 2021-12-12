الصحة العالمية: تم رصد أوميكرون في 63 دولة

2021/12/12 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية ان المتحور أوميكرون لفيروس كورونا تم رصده في ثلاثة وستين بلدا لغاية الآن.

ورجحت المنظمة ان ينتشر المتحور أوميكرون أكثر من نظيره دلتا وأن يتسبب في أعراض أقل حدة ويجعل اللقاحات أقل فعالية مشيرة الى عدم قدرتها بسبب نقص البيانات على معرفة ما إذا كان معدل التفشي المرتفع لدى السكان ذوي المناعة العالية يرجع إلى حقيقة أن أوميكرون “تفلت من المناعة، أو تستغل قابلية الانتقال العالية الكامنة، أو أنها مزيج من الاثنين

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