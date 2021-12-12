السعودية.. إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز تحذر من العبث بالإبل وحقنها بـ

2021/12/12 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في السعودية، الأحد، أن "الرقابة على الإبل المشاركة في منافسات المهرجان قوية ومستمرة، للكشف عن أي عمليات عبث، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين بشكل فوري".

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