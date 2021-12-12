2021/12/12 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، مشروع موازنة يفترض استمرار العقوبات الأمريكية وبقاء أثرها على الاقتصاد.وتعثرت خلال الأيام الماضية المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تفترض بقاء العقوبات الأمريكية في موازنة العام المقبل المركز الخبري الوطني.

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