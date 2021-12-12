2021/12/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأي معقلٍ عدتَ يارجلُ ؟ بين أطلال المطار ونادي البورت – منقذ داغر لامني البعض بعد سلسلة المقالات التي كتبتها عن مشاهداتي الأخيرة في البصرة.الإتهام،إني لا أعرض سوى الجوانب السلبية للبصرة! وهذا نقدٌ وجيه سبق أن سمعته من مسؤول أمني رفيع جداً عام 2006 وكان أحد اسباب تركي للعراق لانه تضمن تهديداً مبطناً كوني لم […]

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