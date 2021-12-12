2021/12/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجرة ميلاد في مكب نفايات تغيّر حياة عائلة برازيلية فقيرة { بينييرو (البرازيل)(أ ف ب) – خلال التفتيش في أكوام القمامة وسط الروائح النتنة وجيف الحيوانات الشاردة، عثر الفتى البرازيلي غابرييل سيلفا ذو الاثني عشر عاما على كنز داخل مكب عشوائي: شجرة عيد ميلاد بلاستيكية لم يعرف أنها ستغيّر حياته.من النظرة الأولى، لا يبدو أن […]

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