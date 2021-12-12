2021/12/12 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرايا و ظلال – ايمان العبيدي ليس ثمة عقاب أقسى على المرء من أن يعيش في الجنة بمفرده ، هذا ما قاله سارتر و هذا مافرضه علينا نظامنا الوجودي أفراداً و جماعات ، أن نكون مع الاخرين مؤثرين ومتأثرين بهم ولأنــي عجبتُ من أولئك الذي يفضلون ، العيش في الجحيم ، على أن يكونوا مع […]

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