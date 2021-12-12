الجامعات العراقية تعتمد معاهد العتبة الحسينية لرعاية اطفال التوحد في تعريف وتدريب طلابها من ذوي الاختصاص باطفال الطيف التوحدي

2021/12/12 | 21:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت م.د افراح الحسيناوي رئيس قسم

التربية الخاصة ورياض الاطفال- جامعة

الامام الكاظم لوكالة نون الخبرية خلال

السفرة العلمية لمعهد الامام الحسين في

ذي قار انه ولما يتمتع به المعهد من سمعة

علمية طيبة جد

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