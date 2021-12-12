إيران: الدول الأوروبية “تقاعست” عن تقديم “مبادرة بناءة” لإحياء الاتفاق النووي

2021/12/12 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اتهم كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، الدول الأوروبية، بـ“التقاعس عن تقديم مقترح أو مبادرة بناءة“ وسط جهود إحياء اتفاق 2015 النووي المبرم مع طهران.وقال باقري في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي ضمن القوى الكبرى التي تحاول إنقاذ الاتفاق: ”الأطراف الأوروبية فشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن …

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