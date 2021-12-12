والدة ناشط اختفى داخل تظاهرات الإطار توجه رسالة إلى قاسم الأعرجي

2021/12/12 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناشدت والدة الناشط العراقي المغيب باسم الزعاك، الأحد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمعرفة مصير ولدها.

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وقالت والدة الزعاك في مقطع مرئي، حصل عليه "ناس" (12 كانون الأول 2021)، إن "ولدها انقطع التواصل معه منذ أكثر من 50 يوماً"، مؤكدة أن "الزعاك يعاني من أمراض مزمنة".

وسبق ان ناشدت والدة الناشط والصحفي باسم الزعاك، الحكومة العراقية بالكشف عن مصير ابنها، الذي اختفى اثناء تصويره المعتصمين قرب جسر الطابقين بالعاصمة بغداد.

وقالت والدة الزعاك، في فيديو، تلقاه "ناس" (27 تشرين الاول 2021)، إن "ولدي ليس بطالب سلطة ولاينتمي لأي جهة حزبية وغير مسلح، وتم اختطافه اثناء تصويره للمتظاهرين في بغداد، واناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالبحث عنه والكشف عن مصيره".

واظهر مقطع مصوَّر، لحظة اختفاء مراسل وكالة إخبارية خلال تصويره خيم المعتصمين المعترضين على نتائج الانتخابات في بغداد.

ويظهر في الفيديو لقطات يصورها الصحفي باسم الزعاك الذي يعمل لدى وكالة أنباء كل العرب والتي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث قاطعه اشخاص اثناء تصوير الفيديو وانقطع البث منذ تلك اللحظة بحسب عائلته.

وأعلن المرصد العراقي، الثلاثاء، اختفاء أحد الصحفيين في بغداد، أثناء مكالمة هاتفية كان يطلع بها أحد المراسلين عن بعض الأحداث.

وذكر المرصد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 تشرين الأول 2021)، "تم ابلاغنا من قبل صحفيين ان زميلهم باسم الزعاك الذي يعمل لدى (وكالة أنباء كل العرب) والتي مقرها باريس أختفى قبل يومين في بغداد حين كان يكلم احد المراسلين عبر الهاتف ويصف له بعض الأحداث، وفجأة إنقطع الاتصال معه، وإنهم حاولو مرارا الإتصال به وكان هاتفه مغلقا".

وأضاف البيان، "في اليوم الثاني اتصلوا بأهله فقالوا لهم إنه خرج للتغطية الصحفية، ولم يعد، ومن حينها لم يتمكنوا من تأمين أي إتصال به، وهو يحمل هوية صحفية من وكالة أنباء كل العرب، وهو رجل كبير العمر".

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