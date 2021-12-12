2021/12/12 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم الكتلة الشعبية المستقلة سجاد سالم، اليوم الأحد، على استمرار حوارات الكتلة مع بقية المرشحين المستقلين الفائزين لغرض تكوين جبهة متحدة لها تأثير فاعل وايجابي داخل قبة البرلمان.

وقال سالم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتلة الشعبية بلغت حوارات متقدمة للتحالف مع كتلتي امتداد والجيل الجديد لتكوين جبهة متحدة لها تأثير فاعل وايجابي داخل قبة البرلمان".

وأضاف، أن "هنالك ايضاً حوارات متقدمة مع نواب مستقلين من إقليم كردستان"، مشيراً إلى أنه "خلال الأيام القادمة ستحسم الكثير من الأمور المتعلقة بمسألة التحالفات".

وتابع سالم، أن "المشهد السياسي العراقي لايزال ضبابياً وهذا ما ساهم بإعاقة حسم التحالفات وخصوصاً لدى المرشحين المستقلين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة الشعبية تكشف عن حوارات متقدمة للتحالف مع كتلتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة الشعبية تكشف عن حوارات متقدمة للتحالف مع كتلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).