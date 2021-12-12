شمال العراق يشهد موجة من الامطار والثلوج خلال هذه الأيام - عاجل

2021/12/12 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل أعلنت مديرية الانواء الجوية في إقليم كردستان، اليوم الاحد، عن موجة امطار وثلوج تستمر لـ8 أيام تبدء من الأربعاء وانخفاض بدرجات الحرارة الى 4 درجات مئوية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التوقعات تشير الى مدن اقليم كردستان ستشهد سقوط زخات مستمرة من المطر فيما تتساقط الثلوج على المناطق الجبلية".

وأضافت ان "درجات الحرارة ستنخفض بمعدل ما بين 3 الى 4 درجات مئوية"، مشيرة الى ان "الموجة ستبدأ في يوم الاربعاء المقبل 15 كانون الاول الجاري وستنتهي في يوم الجمعة 24 من الشهر نفسه".

وأفادت انه "من المتوقع، الامطار التي ستسقط خلال تلك الايام الثمانية، ستوازي امطار موسم كامل وتبدد المخاوف من الجفاف".

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