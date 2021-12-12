أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات

2021/12/12 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات، في أول زيارة رسمية يقوم بها للدولة الخليجية.ومن المقرر أن يلتقي بينيت مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الاثنين للتباحث حول تعزيز الروابط بين الدولتين، وخاصة في الجانب الاقتصادي.ووقعت العديد من الشركات الإسرائيلية والإماراتية اتفاقات تجارية خلال الأسابيع الأخيرة.وهذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للإمارات منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الدولتين.

واتخذت البحرين والمغرب والسودان خطوات مماثلة تجاه إسرائيل في إطار مبادرة برعاية أمريكية.

وتتزامن زيارة بينيت مع محاولات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يثير مخاوف لدى إسرائيل.ويوم الاثنين الماضي، أوفدت الإمارات مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد إلى طهران.وقال بينيت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية: "سأتوجه إلى الإمارات اليوم، في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي".

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