شرطة ميسان تضبط 11 كغم من مادة الكريستال ضمن الحدود الادارية لمحافظة ذي قار

2021/12/12 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت مديرية شرطة ميسان عن ضبط 11 كيلوغراما من مادة الكريستال بعد مطاردة حائزها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ذي قار".وذكر بيان لمديرية الشرطة :" ان مفارزها في سيطرة الخمس سارعت في ملاحقة عجلة نوع (سايبا) لعدم امتثال سائقها للسيطرة ، واثناء هروبه لمحافظة ذي قار ومطاردته ضمن قضاء الإصلاح قام بالترجل عنها محاولاً الفرار ، بعد ارتكابه لحادث مروري وتعطل عجلته والتي ضبط بداخلها (11 كغم) من مادة الكريستال المخدرة".واضاف البيان :" تم القبض على سائق العجلة من خلال إشعار شرطة محافظة ذي قار وتنفيذ عملية مشتركة مع السيطرة المذكورة ، مشيراً الى تسليم المواد المضبوطة وحائزها اصولياً الى شعبة مكافحة مخدرات قضاء الإصلاح ، ضمن قاطع المسؤولية"./انتهى

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