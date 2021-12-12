صلاح ومحرز وبلماضي وموسيماني يحصدون جوائز الأفضل في أفريقيا

2021/12/12 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) ، اليوم الأحد، عن الفائزين بجوائز الأفضل في قارة أفريقيا خلال العام الحالي 2021.وقال الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في بيان رسمي إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر فاز بلقب أفضل لاعب أفريقي في العام الحالي.وفاز الحارس السنغالي إدوارد ميندي نجم تشيلسي الإنجليزي، بلقب أفضل حارس أفريقي خلال 2021.وحصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري على لقب أفضل مدرب أفريقي على مستوى الأندية، بعدما قاد الفريق الأحمر للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والحصول على المركز الثالث ببطولة العالم للأندية.ونال الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب بلاده، لقب أفضل مدرب للمنتخبات، بعد المستوى الرائع للفريق وسلسلة انتصاراته هذا العام.كما حصل الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على لقب أفضل صانع ألعاب أفريقي.وحصل الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، على لقب أفضل حكم أفريقي، كما نال البوركيني لاسينا تراوري لاعب شاختار الأوكراني على لقب أفضل لاعب صاعد./انتهى9

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