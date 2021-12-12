القبض على قاتلة بعد ٦ ساعات من تنفيذها جريمتها في كركوك

2021/12/12 | 21:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مكافحة الاجرام في محافظة كركوك من القاء القبض على قاتلة بعد ٦ ساعات من تنفيذها جريمتها.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد الابلاغ عن قيام امرأة وزوجها باستدراج المجنى عليه من قضاء چمچمال التابع لمحافظة السليمانية الى محافظة كركوك وقيامهما بقتله وسرقة أمواله، تم على …

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