ميقاتي يطلب تحقيقًا فوريًا: نرفض استخدام لبنان منطلقًا للإساءة إلى البحرين

2021/12/12 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، إجراء "تحقيق فوري" في مضمون المذكرة التي وجهتها وزارة الخارجية البحرينية وتتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحفي في بيروت تضمن "إساءات إلى المملكة".

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