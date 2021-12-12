2021/12/12 | 22:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UTYMu9s-5jA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة تلوح بسحب مشاريع البنى التحتية من الشركات المتلكئة في البصرة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكومة تلوح بسحب مشاريع البنى التحتية من الشركات المتلكئة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).