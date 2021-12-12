شاهد بالفيديو.. وزارة التربية تحتفي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

2021/12/12 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9KHVjjV-fD0

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