الفصل الأول من رواية كوبنهاون - منير المجيد

2021/12/12 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد تلاشى قلقي، صباح يوم الثالث من تموز عام ١-;-٩-;-٨-;-٣-;-، حين رأيت زرقة البحر المتوسط من النافذة الصغيرة لطائرة البوينغ النمساوية، وتصوّرت أسماك التونا الزرقاء البدينة وهي تسبح في أعماقه، بينما تركت خلفي أدخنة قنابل العراقيين والإيرانيين وتلك الحرب الطاحنة.وليس على مسافة بعيدة من طائرتي كانت آثار دماء قتلى صبرا وشاتيلا لم تزل تلّون الأزقّة الضيّقة.



تلك أيضاً كنت أبتعد عنها.بعد ......





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